Террористы применили минометы на всех направлениях

В зоне АТО ранили украинского военнослужащего.

Боевики игнорируют "Минск" Пресс-центр АТО/Facebook

В среду, 26 апреля, боевики российско-террористических формирований 18 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции.

В течение дня оккупанты активно применяли минометы на всех направлениях вдоль линии разграничения. В результате вражеских обстрелов ранен украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По Широкино на приморском направлении оккупанты били из 120-мм минометов. Водяное оказалось под огнем из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По Новотроицкому противник также вел огонь из гранатометов. Под Марьинкой были замечены снайперы боевиков.

Авдеевку и Верхнеторецкое на донецком направлении террористы накрыли огнем из 82-мм минометов, а по Новгородскому – вели огонь из стрелкового оружия. В районе Новгородского также была зафиксирована снайперская активность противника.

Новоалександровка на Луганщине подверглась обстрелам из минометов калибра 120 миллиметров, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. По Троицкому оккупанты били из 82-мм минометов, гранатометов и пулеметов. Позиции ВСУ в районе Попасной противник накрыл огнем из 120-мм минометов. По Новозвановке наносились удары из гранатометов.

Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.