Террористы применили минометы на приморском и луганском направлениях

С начала суток ранили одного украинского военнослужащего.
Павлополь на приморском направлении оккупанты обстреливали из 120-мм минометов, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из гранатометов и пулеметов террористы били по Красногоровке. В районе Гнутово и Лебединского были зафиксированы провокации с применением стрелкового оружия. По Новогригоровке противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики наносили удары по Авдеевке, Троицкому и Камянке. Зайцево оказалось под огнем из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
На луганском направлении оккупанты задействовали 120-мм минометы во время обстрелов Крымского. Новозвановку обстреливали еще и из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Троицкое подверглось обстрелам из 82-мм минометов, гранатометов и пулеметов. Новоалександровку обстреливали из противотанковых гранатометов, в районе Донца противник задействовал стрелковое оружие.
Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.
С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.ZN.UA