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Террористы применили минометы на приморском и луганском направлениях

5 мая в 18:34

С начала суток ранили одного украинского военнослужащего.

Широкино_ минометная мина снаряд
Боевики игнорируют "Минск"
Пресс-центр АТО/Facebook
В пятницу, 5 мая, боевики российско-террористических формирований 19 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции. В течение дня террористы активно применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы. В результате вражеских обстрелов одного украинского военнослужащего ранили.

Павлополь на приморском направлении оккупанты обстреливали из  120-мм минометов, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Из гранатометов и пулеметов террористы били по Красногоровке. В районе Гнутово и Лебединского были зафиксированы провокации с применением стрелкового оружия. По Новогригоровке противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики наносили удары по Авдеевке, Троицкому и Камянке. Зайцево оказалось под огнем из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

На луганском направлении оккупанты задействовали 120-мм минометы во время обстрелов Крымского. Новозвановку обстреливали еще и из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Троицкое подверглось обстрелам из 82-мм минометов, гранатометов и пулеметов. Новоалександровку обстреливали из противотанковых гранатометов, в районе Донца противник задействовал стрелковое оружие.

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Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ВСУ ОРДЛО Донбасс
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