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Террористы применили минометы на мариупольском и луганском направлениях

24 ноября в 19:06

В районе Опытного на Донетчине был замечен снайпер противника.

Боевики днр_1
Оккупанты продолжают игнорировать Минские договоренности
Facebook/Gennadiy Dubovoy
В четверг, 24 ноября, боевики российско-террористических формирований 11 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции. На мариупольском и луганском направлениях оккупанты применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По украинским позициям в районе Марьинки, Широкино, Гнутово и Водяного на мариупольском направлении террористы били из минометов калибра 120 и 82 миллиметра.

На луганском направлении под минометный и гранатометный огонь попали Новозвановка и Новоалександровка.

В районе Опытного на Донетчине был замечен снайпер противника.

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Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ВСУ ДНР ЛНР ОРДЛО Донбасс
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