Террористы применили минометы на мариупольском и луганском направлениях

В районе Опытного на Донетчине был замечен снайпер противника.

Оккупанты продолжают игнорировать Минские договоренности Facebook/Gennadiy Dubovoy

В четверг, 24 ноября, боевики российско-террористических формирований 11 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения. На мариупольском и луганском направлениях оккупанты применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По украинским позициям в районе Марьинки, Широкино, Гнутово и Водяного на мариупольском направлении террористы били из минометов калибра 120 и 82 миллиметра.

На луганском направлении под минометный и гранатометный огонь попали Новозвановка и Новоалександровка.

В районе Опытного на Донетчине был замечен снайпер противника.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".