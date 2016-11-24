Террористы применили минометы на мариупольском и луганском направлениях

В районе Опытного на Донетчине был замечен снайпер противника.
По украинским позициям в районе Марьинки, Широкино, Гнутово и Водяного на мариупольском направлении террористы били из минометов калибра 120 и 82 миллиметра.
На луганском направлении под минометный и гранатометный огонь попали Новозвановка и Новоалександровка.
В районе Опытного на Донетчине был замечен снайпер противника.
Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.
Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA