Террористы применили минометы на Донетчине

Водяное оккупанты обстреляли из орудий САУ калибра 122 миллиметра.

В четверг было неспокойно на мариупольском направлении Пресс-центр АТО/Facebook

В четверг, 13 октября, боевики российско-террористических формирований семь раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения. Наиболее напряженная обстановка сохраняется на мариупольском направлении, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По Талаковке оккупанты били из минометов, в по Водяному – из минометов и 122-мм орудий самоходных артиллерийских установок.

На донецком направлении под огонь попала Авдеевка. Противник обстреливал опорные пункты ВСУ из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, а также минометов калибра 120 и 82 миллиметра.

Вооруженные провокации были зафиксированы также на луганском направлении. По Станице Луганской террористы били из гранатометов, а по Новоалександровке – из стрелкового оружия.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.