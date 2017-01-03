Террористы применили минометы на донецком направлении

Боевики обстреливали позиции ВСУ на мариупольском и луганском направлениях из гранатометов.

Во вторник в зоне АТО ранение получил один украинский боец Facebook/Міністерство оборони України

Во вторник, 3 января, боевики российско-террористических формирований 23 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения. Запрещенные Минскими договоренностями минометы террористы применили на донецком направлении, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении противник задействовал БМП и гранатометы, неоднократно открывая огонь по позициям Вооруженных сил Украины в районе Широкино, Павлополя, Марьинки и Водяного. Под Широкино и Талаковкой была зафксирована снайперская активность боевиков.

По Новозвановке на луганском направлении в течение дня террористы вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Луганское на донецком направлении террористы обстреляли из минометов калибра 82 миллиметра и стрелкового оружия, а Зайцево – из стрелкового оружия.

С начала суток один украинский военнослужащий получил ранения в зоне АТО.

Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".