Террористы применили минометы на донецком направлении

Боевики обстреливали позиции ВСУ на мариупольском и луганском направлениях из гранатометов.
На мариупольском направлении противник задействовал БМП и гранатометы, неоднократно открывая огонь по позициям Вооруженных сил Украины в районе Широкино, Павлополя, Марьинки и Водяного. Под Широкино и Талаковкой была зафксирована снайперская активность боевиков.
По Новозвановке на луганском направлении в течение дня террористы вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
Луганское на донецком направлении террористы обстреляли из минометов калибра 82 миллиметра и стрелкового оружия, а Зайцево – из стрелкового оружия.
С начала суток один украинский военнослужащий получил ранения в зоне АТО.
Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.
Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA