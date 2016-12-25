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Террористы применили минометы на донецком и мариупольском направлениях

25 декабря в 18:36

С начала суток в зоне АТО было зафиксировано 16 вооруженных провокаций боевиков.

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Боевики игнорируют режим тишины в зоне АТО
Facebook/Міністерство оборони України
Боевики российско-террористичееских формирований в воскресенье, 25 декабря, 16 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции. На донецком и мариупольском направлениях оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностями минометы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По Широкино и Водяному противник бил из минометов калибра 82 миллиметра. Из гранатометов, крупнокалиберных минометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Широкино, Старогнатовку и Павлополь.

Луганское, Новгородское, Верхнеторецкое и Зайцево подверглось обстрелам из 82-мм минометов, гранатометов и орудий БМП.

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Как сообщалось, 23 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что он рассчитывает на соблюдение режима прекращения огня в Донбассе в полном объеме и на постоянной основе. Глава государства призвал Кремль обеспечить соблюдения  режима тишины террористами и освободить всех заложников.

Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Подробнее об обострении ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ВСУ ДНР ЛНР ОРДЛО Донбасс
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