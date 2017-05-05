Террористы применили минометы и бронетехнику на всех направлениях зоны АТО

Десять украинских военных получили ранения.

Террористы применили ствольную артиллерию на Луганщине, а минометы и БМП - вдоль всей линии разграничения vk.com/strelkov_info

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 4 мая, 58 раз обстреляли позиции украинских военных в Донбассе. Несмотря на достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности о прекращении огня с 1 апреля, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются, ситуация остается сложной. Чтобы подавить огневую активность врага в Лобачевом, силы АТО открывали огонь в ответ из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На луганском направлении боевики открывали огонь по позициям украинских военных в Крымском из артиллерии калибра 152 мм, минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Артиллерийские системы калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм оккупанты применяли в Попасной, а минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и пулеметы крупных калибров – в Новозвановке. Под вражеский обстрел из гранатометов и стрелкового оружия попали позиции бойцов ВСУ вблизи Лобачево и Валуйского.

На донецком направлении оккупанты из минометов калибров 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2 и пулеметов крупного калибра обстреливали Луганское. Огнем из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП и гранатометов различных систем террористы накрывали опорные пункты украинских военных вблизи Зайцево и Верхнеторецкого. Под обстрел из минометов калибра 82 мм, гранатометов и пулеметов крупных калибров попали Авдеевка и шаха "Бутовка". Вооружение БМП и стрелковое оружие боевики применяли для обстрела защитников Майорска, а гранатометы различных систем – по защитникам Новгородского. Из гранатометов, пулеметов крупных калибров и стрелкового оружия оккупанты обстреляли позиции бойцов ВСУ вблизи Каменки.

На мариупольском направлении из минометов калибров 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров боевики били по позициям бойцов ВСУ под Павлополем. Под вражеский обстрел из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия попали Гнутово и Красногоровка. Огнем из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия попали опорные пункты сил АТО вблизи Марьинки. Из стрелкового оружия, пулеметов крупных калибров и противотанковых гранатометов террористы обстреливали морских пехотинцев в Водяном. Из стрелкового оружия оккупанты также вели огонь по защитникам Новоселовки Второй, Богдановки и Широкиного.

Напомним, накануне боевики 24 раза обстреляли бойцов Вооруженных сил Украины. В течение суток боевики активно применяли минометы, а на луганском направлении задействовали ствольную артиллерию.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям о полном прекращении огня накануне пасахальных праздников. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".