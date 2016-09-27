Террористы применили гранатометы на Донетчине

В районе Талаковки боевики задействовали БМП.
Из гранатометов, крупнокалибернх пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по украинским позициям в районе Марьинки, Талаковки, Водяного, Авдеевки. Кроме того, в районе Талаковки оккупанты задействовали боевую машину пехоты, а под Авдеевкой активизировались снайперы противника.
В районе Новоалександровки и Новозвановки на Луганщине были зафиксированы вооруженные провокации с применением стрелкового оружия.
Бойцы ВСУ напровокации террористов не реагировали и ответный огонь не открывали.
В штабе АТО сообщили о готовности вернуться на исходные позиции, если противник нарушит режим тишины на участках разведения сил в районе Станицы Луганской, а также Золотого и Петровского в Донецкой области, а также заверили, что ВСУ не оставят ключевые позиции в этих районах.
Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.
Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами (Станица Луганская, а также Золотое и Петровское в Донецкой области). В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его имплементации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.
Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины".ZN.UA