Террористы применили гранатометы на Донетчине

В районе Талаковки боевики задействовали БМП.

В штабе АТО заверили, что ВСУ не оставят ключевые позиции в случае начала отведения сил от линии разграничения mil.gov.ua

Во вторник, 27 сентбря, боевики российско-террористических формирований 15 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения. Наиболее напряженной остается обстановка на донецком и мариупольском направлениях, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Из гранатометов, крупнокалибернх пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по украинским позициям в районе Марьинки, Талаковки, Водяного, Авдеевки. Кроме того, в районе Талаковки оккупанты задействовали боевую машину пехоты, а под Авдеевкой активизировались снайперы противника.

В районе Новоалександровки и Новозвановки на Луганщине были зафиксированы вооруженные провокации с применением стрелкового оружия.

Бойцы ВСУ напровокации террористов не реагировали и ответный огонь не открывали.

В штабе АТО сообщили о готовности вернуться на исходные позиции, если противник нарушит режим тишины на участках разведения сил в районе Станицы Луганской, а также Золотого и Петровского в Донецкой области, а также заверили, что ВСУ не оставят ключевые позиции в этих районах.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами (Станица Луганская, а также Золотое и Петровское в Донецкой области). В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его имплементации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.

Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины".