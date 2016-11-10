Террористы применили бронетехнику и ствольную артиллерию на мариупольском направлении

Большинство вооруженных провокаций боевики совершили с применением запрещенных Минскими договоренностями вооружений.
Большинство вооруженных провокаций было совершено с применением запрещенных Минскими договоренностей вооружений, сообщает пресс-центр штаба АТО.
По Луганскому, Марьинке, Гнутово, Широкино и Красногоровке оккупанты вели огонь из 120-мм и 82-мм минометов. В районе Водяного противник задействовал самоходные артиллерийские установки, а под Марьинкой – БМП, БТР и гранатометы.
По Зайцево и Новозвановке оккупанты били из гранатометов, а по Павлополю – еще и из стрелкового оружия.
Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.ZN.UA