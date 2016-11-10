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Террористы применили бронетехнику и ствольную артиллерию на мариупольском направлении

10 ноября в 18:26

Большинство вооруженных провокаций боевики совершили с применением запрещенных Минскими договоренностями вооружений.

обстрел осколки снаряд
Оккупанты обстреливали Марьинку из САУ
Пресс-центр АТО/Facebook
В четверг, 10 ноября, боевики российско-террористических формирований 20 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции.

Большинство вооруженных провокаций было совершено с применением запрещенных Минскими договоренностей вооружений, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По Луганскому, Марьинке, Гнутово, Широкино и Красногоровке оккупанты вели огонь из 120-мм и 82-мм минометов. В районе Водяного противник задействовал самоходные артиллерийские установки, а под Марьинкой – БМП, БТР и гранатометы.

По Зайцево и Новозвановке оккупанты били из гранатометов, а по Павлополю – еще и из стрелкового оружия.

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Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ВСУ ДНР ЛНР ОРДЛО Донбасс
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