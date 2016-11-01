Террористы применили 152-мм гаубицы на Луганщине

С начала суток оккупанты 24 раза нарушили режим тишины в зоне АТО.

Террористы продолжают игнорировать Минские договоренности vk.com/strelkov_info

Во вторник, 1 ноября, боевики российско-террористических формирований 24 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения. Оккупанты применяли запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений на всех направлениях вдоль линии разграничения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении было зафиксировано 14 вооруженных провокаций. По опорным пунктам ВСУ в районе Михайловского, Лебединского и Водяного террористы вели огонь из 82-мм и 120-мм минометов. По Широкино оккупанты били из минометов и орудий БМП. Красногоровка и Павлополь подверглись обстрелам из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.

На донецком направлении боевики семь раз нарушили режим тишины. Укрепления ВСУ в районе Луганского и Авдеевки обстреливались из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов калибра 82 миллиметра.

По Лопаскино и Станице Луганской на Луганщине оккупанты били из гранатометов, а Крымское подверглось обстрелу из ствольной артиллерии калибра 152 миллиметра.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.