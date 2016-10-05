Террористы открыли артиллерийский огонь по позициям украинских военных

Боевики вели огонь как из тяжелого, так и из стрелкового оружия.

В зоне АТО враг по-прежнему нарушает режим тишины Госпогранслужба Украины

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 68 раз открывали огонь по позициям украинских защитников, сообщает утром в среду, 5 октября, пресс-центр штаба АТО.

Так, на луганском направлении зафиксировано 36 нарушений "режима тишины". Противник предпринимал вооруженные провокации в районе Новоалександровки, Новозвановки, Трехизбенкиа, Станицы Луганской и Попасной, где боевики применяли стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы. А вот по Новоалександровке, Попасной и Степному вел огонь снайпер. Кроме того, по Новоалександровке и Новозвановке враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибра. Также по Новоалександровке и Новозвановке оккупанты стреляли из артиллерии 122-го калибра и БМП, а по Новоалександровке – из зенитной установки.

На донецком направлении зафиксировано 13 обстрелов. Боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Авдеевки, Новгородского, Каменки и Зайцево. По Новоселовке Второй и Авдеевке враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.

На Мариупольском направлении зафиксировано 19 обстрелов. Противник нарушал "режим тишины" в районе Марьинке, Широкино, Талаковки, Старогнатовки и Гнутово из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а в районе Славного боевики применили противотанковый ракетный комплекс. Кроме того, по Талаковке и Лебединском оккупанты стреляли из БМП, а по Марьинке вел огонь снайпер. Также по Талаковке враг вел огонь из миномета 82-го калибра.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.