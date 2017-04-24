Террористы ОРЛО воруют электрокабели под руководством командования – ИС

"Прокуратура ЛНР" расследует факты массового хищения в Попаснянском районе.

Боевики в Донбассе из НВФ превращаются в ОПГ ДАН

На временно оккупированных террористической организацией "" территориях, местная "прокуратура" начала расследование массовых случаев срезания боевиками кабелей электросетей в Попаснянском районе, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По мнению "правоохранителей", к этому причастны террористы "7-й омсбр". Хищение кабелей проходит организованно, под руководством командования "бригады".

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили о том, что боевики террористической группировки "ЛНР" в нетрезвом состоянии грабят магазины и жителей оккупированной территории Луганской области.

Кроме того, боевики террористической группировки "ДНР" ограбили более десяти домов жителей оккупированного ими Кальмиусского и во время бегства обстреляли автомобиль командира роты.