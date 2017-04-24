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Террористы ОРЛО воруют электрокабели под руководством командования – ИС

24 апреля в 10:58

"Прокуратура ЛНР" расследует факты массового хищения в Попаснянском районе.

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ДАН
На временно оккупированных террористической организацией "ЛНР" территориях, местная "прокуратура" начала расследование массовых случаев срезания боевиками кабелей электросетей в Попаснянском районе, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По мнению "правоохранителей", к этому причастны террористы "7-й омсбр". Хищение кабелей проходит организованно, под руководством командования "бригады".

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Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины  сообщили о том, что боевики террористической группировки "ЛНР" в нетрезвом состоянии грабят магазины и жителей оккупированной территории Луганской области.

Кроме того, боевики террористической группировки "ДНР" ограбили более десяти домов жителей оккупированного ими Кальмиусского и во время бегства обстреляли автомобиль командира роты.

По материалам: ZN.UA
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Тэги боевики ЛНР прокуратура хищение Попасная электричество
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