Террористы ОРЛО воруют электрокабели под руководством командования – ИС

"Прокуратура ЛНР" расследует факты массового хищения в Попаснянском районе.
По мнению "правоохранителей", к этому причастны террористы "7-й омсбр". Хищение кабелей проходит организованно, под руководством командования "бригады".
Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили о том, что боевики террористической группировки "ЛНР" в нетрезвом состоянии грабят магазины и жителей оккупированной территории Луганской области.
Кроме того, боевики террористической группировки "ДНР" ограбили более десяти домов жителей оккупированного ими Кальмиусского и во время бегства обстреляли автомобиль командира роты.ZN.UA