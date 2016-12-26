Террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 110 украинцев – СБУ

Еще 10 украинских граждан незаконно удерживают на территории РФ.

Боевики пытаются занизить количество заложников facebook.com/john.trust.your.eyes

Боевики террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" удерживают в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей 110 украинских граждан, сообщил советник главы СБУ

"Заложниками официально, по данным Службы безопасности Украины, считаются незаконно удерживаемые лица в Донецке и Луганске - их 110 человек. Кроме того еще десять наших героев находятся незаконно на территории Российской Федераци. Разницы никакой нет, есть определенная процедура. И когда кто-то пытается занизить эти цифры, мы говорим, что это жизни наших ребят", – сообщил Тандит в эфире телеканала "Интер" вечером в воскресенье, 25 декабря.

Ранее сообщалось, что по данным СБУ, террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 109 украинских граждан. 492 человека считаются пропавшими без вести.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта в Донбассе Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона ближайшие дни освободит из-под стражи 15 ранее судимых за преступления лиц. Большинство помилованы президентом, среди них - шесть женщин, есть пожилые и больные.

Президент Украины Петр Порошенко помиловал девять осужденных для последующего их освобождения и передачи боевикам.