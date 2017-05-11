Вопреки ожиданиям коллаборационистов, российская сторона будет представлена не политиками первого эшелона, а политологами и чиновниками Ростовской области.

Оккупанты Донбасса не оставляют надежд на "воссоединение с Россией" vk.com/strelkov_info

Коллаборационисты террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" в ближайшие дни планируют провести в Донецке заседание так называемого "Интеграционного комитета "Россия-Донбасс", сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Во время заседания оккупанты планируют обсудить "проблемные вопросы" интеграции террористических группировок "Л-ДНР" в состав РФ. В "конференции" примут участие главари группировок и государственные служащие из России. При этом Россию на этом мероприятии будут представлять руководители среднего звена Ростовской области и политологи.

Ранее, 17 марта, в оккупированном Россией Крыму состоялась "учредительная конференция комитета" при участии главаря "ДНР" Александра Захарченко и главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого. Террористы и их российские кураторы собрались в Ливадийском дворце в Ялте. До конца этого года запланировано проведение еще нескольких заседаний "комитета".

Ранее издание Bloomberg писало, что президент Российской Федерации Владимир Путин тихо отрывает Донбасс от Украины, пока США болтают.

Издание пишет, что в начале этого года Путин разозлил своего украинского коллегу Петра Порошенко, подписав указ о признании паспортов и других документов так называемых "республик" в Донецке и Луганске, которые уже приняли российский рубль за официальную валюту. Кремль также рассматривает возможность упрощения процедуры получения гражданства РФ для жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР". Если это произойдет, Киеву будет еще сложнее восстановить контроль над этими территориями.

Тем не менее, в самом Кремле от планов по аннексии Донбасса отказались. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "Москва не пытается интегрировать в Российскую Федерацию "ДНР" и "ЛНР"".