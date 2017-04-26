Террористы ОРДЛО готовят провокации на 9 мая – ИС

В Константиновке Донецкой области начала вещать радиостанция коллаборационистов.

Оккупанты в Донбассе пытаются протащить свою пропаганду на подконтрольные Украине территории

На временно оккупированных территориях Донбасса террористы, по указке российских кураторов,на подконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Так, по указанию сотрудников ФСБ России, расширено теле- и радиовещание подконтрольных террористам СМИ. В частности, с 20 апреля в Константиновке и Константиновском районе Донецкой области начала вещание FM-радиостанция коллаборационистов "Радио "Республика", входящая в состав так называемой "Государственной телерадиокомпании ЛНР".

Кроме того, в "министерстве государственной безопасности ДНР" разрабатывают план диверсий и провокаций, приуроченных к 9 мая.

"Накануне празднования вблизи линии разграничения планируется проведение провокационных акций с участием ДРГ и привлечением местного населения к совершению актов вандализма на кладбищах и в местах расположения памятников воинам, погибшим во время АТО и Второй мировой войны", - написал Тымчук на своей странице в Facebook.

Ранее в группе ИС сообщили о подготовке российскими пропагандистскими СМИ провокационных репортажей "о возможном наступлении" сил АТО на оккупированные территории Донецкой области 9 мая этого года.

Напомним, ранее стало известно о том, что Центр информационного противоборства Южного ВО ВС РФ привлекает боевиков для постановочных пропагандистских видеосъемок с целью показать, что российско-террористические войска соблюдают режим прекращения огня в зоне АТО.