Террористы ОРДЛО 14 раз обстреляли позиции сил АТО

Один украинский военнослужащий ранен.

Боевики 14 раз обстреляли силы АТО в Донбассе vk/club_donbasskih

По состоянию на 18:00 5 января, боевики ОРДЛО за сутки совершили 14 обстрелов позиций сил АТО на всех направлениях в Донбассе, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Из 120 миллиметровых минометов и гранатометов различных систем на луганском направлении – по Новозвановке. С гранатометов – по Талаковке, а по Новотроицкому огонь вел снайпер.

На мариупольском направлении – из гранатометов и стрелкового оружия – по Павлополю, Марьинке, Водяному и Новотроицкому", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что на донецком направлении из 152-миллиметровой артиллерии террористы вели огонь по нашим позициям в районе Троицкого, а из гранатометов и стрелкового оружия – по Луганскому и Авдеевке. Один украинский военнослужащий ранен.

Напомним, 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".