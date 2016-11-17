Террористы обтстреляли Широкино из танка и 152-мм артиллерии

С начала суток в зоне АТО зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня.

На мариупольском направлении в четверг было неспокойно Максим Авдеев/meduza.io

В четверг, 17 июля, боевики российско-террористических формирований 15 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения. Наиболее напряженная обстановка сохраняется на мариупольском направлении, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По Широкино оккупанты вели огонь из ствольной артиллерии калибра 152 и 122 миллиметра, а также из танка.

Пески, Ореховое, Бердянское, Водяное и Красногоровку террористы обстреливали из минометов, а Новотроицкое, Авдеевку и Крымское – из гранатометов и стрелкового оружия.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.