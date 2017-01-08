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Террористы обстреляли жилые кварталы Харцызска на рождество – разведка

8 января в 15:18

Командование оккупационных войск пытается скрыть факт обстрела и количество жертв среди гражданского населения.

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Боевики обстреляли дома местного населения в рождественский день
Максим Авдеев/meduza.io
Боевики "ДНР" в рождественский день осуществили обстрел жилых домов города Харцызск, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как отмечается в пресс-службе ведомства, бесчинства боевиков оккупационных сил по отношению к гражданскому населению ОРДЛО продолжаются.

"7 января этого года военнослужащие отдельного зенито-ракетного дивизиона (Донецк) 1 АК ВС РФ во время празднования новогодних праздников осуществили обстрел гражданских домов в городе Харцызск. Командование 1 АК предпринимает меры для сокрытия факта обстрела и количества жертв среди местного населения", - указывается в сообщении разведки.

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Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

По материалам: ZN.UA
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Тэги обстрел террористы декабрь
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