Террористы обстреляли жилой дом в оккупированной Саханке

Оккупанты "отпраздновали" День морской пехоты Росии.

Оккупанты "отметили" День морской пехоты России обстрелом дома мирных жителей оккупированной Саханки Facebook/Gennadiy Dubovoy

Боевики так называемого "9-го отдельного штурмового механизированного полка" террористической группировки "ДНР" обстреляли жилой дом в селе СаханкаДонецкой области, которое находится на оккупированной территории.

Огонь из пулеметов и стрелкового оружия по дому оккупанты открыли во время празднования Дня морской пехоты ВМФ России в воскресенье, 27 ноября.

"Сегодня подразделение оккупантов… решило отпраздновать свой профессиональный праздник... Встретив гостей и наупотреблявшись "праздничного", начали развлекаться. Развлечения заключались в том, что боевик вели огонь из автоматов и пулеметов по жилому дому в Саханке. Завтра... начнут визжать, что это натворили украинцы. Но пули, выпущенные с фронта, не могуть прилетать из тыла. Может после этого мирные жители на оккупированных территориях начнут верить собственным глазам и фактам, а не телевидению оккупантов", – сказано в сообщении пресс-центра штаба АТО, опубликованном вечером в воскресенье, 27 ноября.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".