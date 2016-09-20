Террористы обстреляли Зайцево из минометов и БМП

Вооруженные провокации были зафиксированы на донецком и мариупольском направлениях.
Марьинку, Старогнатовку и Павлополь боевики обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а Зайцево – еще и из 120-мм гранатометов.
В районе Старогнатовки, Луганского и Зайцево противник задействовал БМП.
Ранее сообщалось, что силы российского спецназа в Донбассе получили задание провоцировать украинские силы АТО на нарушение режима перемирия.
Напомним, в четверг, 15 сентября, министры иностранных дел Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эро вместе с главой МИД Украины Павлом Климкиным посетили Славянск и Краматорск Донецкой области. Выступая на брифинге в Киеве 14 сентября, Штайнмайер сообщил о полученном им от Кремля обещании о прекращении огня боевиками ОРДЛО с полуночи 15 сентября.ZN.UA