Террористы обстреляли Зайцево из минометов и БМП

Вооруженные провокации были зафиксированы на донецком и мариупольском направлениях.

Боевики продолжают игнорировать Минские соглашения Пресс-центр АТО/Facebook

Во вторник, 20 сентября, боевики российско-террористических формирований пять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения. При этом бойцы ВСУ придерживались Минских договоренностей и не открывали ответный огонь, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Марьинку, Старогнатовку и Павлополь боевики обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а Зайцево – еще и из 120-мм гранатометов.

В районе Старогнатовки, Луганского и Зайцево противник задействовал БМП.

Ранее сообщалось, что силы российского спецназа в Донбассе получили задание провоцировать украинские силы АТО на нарушение режима перемирия.

Напомним, в четверг, 15 сентября, министры иностранных дел Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эро вместе с главой МИД Украины Павлом Климкиным посетили Славянск и Краматорск Донецкой области. Выступая на брифинге в Киеве 14 сентября, Штайнмайер сообщил о полученном им от Кремля обещании о прекращении огня боевиками ОРДЛО с полуночи 15 сентября.