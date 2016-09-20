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Террористы обстреляли Зайцево из минометов и БМП

20 сентября в 18:43

Вооруженные провокации были зафиксированы на донецком и мариупольском направлениях.

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Боевики продолжают игнорировать Минские соглашения
Пресс-центр АТО/Facebook
Во вторник, 20 сентября, боевики российско-террористических формирований пять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения антитерроритической операции. При этом бойцы ВСУ придерживались Минских договоренностей и не открывали ответный огонь, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Марьинку, Старогнатовку и Павлополь боевики обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а Зайцево – еще и из 120-мм гранатометов.

В районе Старогнатовки, Луганского и Зайцево противник задействовал БМП.

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Ранее сообщалось, что силы российского спецназа в Донбассе получили задание провоцировать украинские силы АТО на нарушение режима перемирия.

Напомним, в четверг, 15 сентября, министры иностранных дел Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эро вместе с главой МИД Украины Павлом Климкиным посетили Славянск и Краматорск Донецкой области. Выступая на брифинге в Киеве 14 сентября, Штайнмайер сообщил о полученном им от Кремля обещании о прекращении огня боевиками ОРДЛО с полуночи 15 сентября.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ВСУ ДНР ЛНР ОРДЛО Донбасс
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