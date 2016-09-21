Террористы обстреляли Зайцево из 120-мм минометов

Нарушения режима тишины зафиксированы на всех направлениях вдоль линии разграничения в зоне АТО.

Боевики продолжают игнорировать Минские договоренности Пресс-центр АТО/Facebook

В среду, 21 сентября, боевики российско-террористических формирований восемь раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения, в том числе, с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Вооруженные провокации были зафиксированы на донецком, мариупольском и луганском направлениях.

По Зайцево оккупанты били из минометов калибра 120 миллиметров.

Защитников Марьинки, Старогнатовки и Авдеевки боевики осбтреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Новоалександровки были зафиксированы провокации с применением стрелкового оружия.

В ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами. В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его имплементации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.