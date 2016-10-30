Террористы обстреляли Водяное из 152-мм гаубиц

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Боевики применяли минометы и ствольную артиллерию на всех направлениях в зоне АТО.

Оккупанты усилили артиллерийские обстрелы в Донбассе Пресс-центр АТО/Facebook

В воскресенье, 20 октября, боевики российско-террористических формирований 34 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения. Запрещенные Минскими договоренностями минометы и ствольную артиллерию оккупанты в течение дня применяли на всех направлениях вдоль линии разграничения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

20 обстрелов было зафиксировано на мариупольском направлении. По украинским позициям в районе Марьинки и Старогнатовки противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и гранатометов. Павловку и Павлополь террористы обстреливали из минометов калибра 82 миллиметра, а Широкино – из 120-мм и 82-мм минометов, а также из противотанковых ракетных комплексов.

На донецком направлении боевики 10 раз нарушили режим тишины. По Луганскому оккупанты били из орудий БМП, по Водяному – из 152-мм артиллерии. Опорные пункты ВСУ в Авдеевке, Зайцево и в районе шахты Бутовка террористы обстреливали из минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На луганском направлении было зафиксировано четыре вооруженных провокации. Калиново-Попасное наемники обстреляли из 122-мм орудий самоходных артиллерийских обстановок, Троицкое – из 82-мм и 120-мм минометов, а Крымское – из стрелкового оружия.

27 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что на востоке Украины в данный момент ведется не антитеррористическая операция, а кампания по отражению российской агрессии. "Я хотел бы четко подчеркнуть: у нас нет никакого АТО, у нас агрессия Российской Федерации против нашего независимого и суверенного государства", – сказал Порошенко.

Как сообщалось, во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.