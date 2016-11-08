Террористы обстреляли Водяное и Гнутово из минометов и ствольной артиллерии

Боевики продолжают агрессивно провоцировать украинских военных.

Боевики обстреляли украинские позиции в Донбассе 50 раз Пресс-центр АТО/Facebook

За минувшие суткиобстреляли позиции ВСУ на Востоке Украины 50 раз, сообщает штаб АТО.

По информации штаба, больше всего эпизодов нарушения огня зафиксировано на Мариупольском направлении, где противник применил оружие 31 раз. В Павлополе, Богдановке, Новотроицком, Новомихайловке и Марьинке террористы обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия и гранатометов.

Возле Широкино и Талаковки боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП, а в районе Красногоровки – применяли зенитные установки, пулеметы и минометы калибров 82 и 120 мм. Украинские позиции возле Водяного и Гнутово террористы обстреливали, помимо минометов, из ствольной артиллерии калибра 122 мм.

На Донецком направлении противник нарушил режим тишины 10 раз. По силам ВСУ возле Песков враг вел огонь из гранатометов, в Луганском – из пулеметов и минометов калибра 82 мм. В Зайцево террористы применили стрелковое оружие, гранатометы и минометы калибра 120 мм, а в Авдеевке – минометы, пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие.

На Луганском направлении зафиксировано 9 провокаций. Украинские позиции в районах Новозвановки, Балки Кошарной, Новоалександровки и Новотошковского боевики обстреливали из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Возле Станицы Луганской использовали пулеметы, а в Крымском – гранатометы и минометы калибра 120 мм.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.