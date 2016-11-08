Террористы обстреляли Водяное и Гнутово из минометов и ствольной артиллерии

Боевики продолжают агрессивно провоцировать украинских военных.
По информации штаба, больше всего эпизодов нарушения огня зафиксировано на Мариупольском направлении, где противник применил оружие 31 раз. В Павлополе, Богдановке, Новотроицком, Новомихайловке и Марьинке террористы обстреливали украинские позиции из стрелкового оружия и гранатометов.
Возле Широкино и Талаковки боевики вели огонь из минометов калибра 82 мм и вооружения БМП, а в районе Красногоровки – применяли зенитные установки, пулеметы и минометы калибров 82 и 120 мм. Украинские позиции возле Водяного и Гнутово террористы обстреливали, помимо минометов, из ствольной артиллерии калибра 122 мм.
На Донецком направлении противник нарушил режим тишины 10 раз. По силам ВСУ возле Песков враг вел огонь из гранатометов, в Луганском – из пулеметов и минометов калибра 82 мм. В Зайцево террористы применили стрелковое оружие, гранатометы и минометы калибра 120 мм, а в Авдеевке – минометы, пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие.
На Луганском направлении зафиксировано 9 провокаций. Украинские позиции в районах Новозвановки, Балки Кошарной, Новоалександровки и Новотошковского боевики обстреливали из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Возле Станицы Луганской использовали пулеметы, а в Крымском – гранатометы и минометы калибра 120 мм.
Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.ZN.UA