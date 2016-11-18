Террористы обстреляли Широкино из танка и минометов

С начала суток в зоне АТО зафиксировано 26 обстрелов.
По Широкино, Водяному, Новотроицкому, Талаковке и Павлополю на мариупольском направлении террористы вели огонь из минометов. Под Широкино и Березовым оккупанты задействовали БТР. Кроме того, по Широкино несколько раз стрелял танк.
На донецком направлении под минометным огнем оказалось Луганское. Авдеевку террористы обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
На Луганщине вооруженные провокации с применением минометов, гранатометов и стрелкового оружия были зафиксированы в районе Крымского и Желтого.
Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.ZN.UA