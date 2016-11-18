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Террористы обстреляли Широкино из танка и минометов

18 ноября в 19:40

С начала суток в зоне АТО зафиксировано 26 обстрелов.

Боевики днр_8
Террористы применили БТР и танк на мариупольском направлении
vk.com/strelkov_info
В пятницу, 18 ноября, боевики российско-террористических формирований 26 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции. Большинство обстрелов оккупанты совершили из запрещенных Минскими договоренностями вооружений, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По Широкино, Водяному, Новотроицкому, Талаковке и Павлополю на мариупольском направлении террористы вели огонь из минометов. Под Широкино и Березовым оккупанты задействовали БТР. Кроме того, по Широкино несколько раз стрелял танк.

На донецком направлении под минометным огнем оказалось Луганское. Авдеевку террористы обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Луганщине вооруженные провокации с применением минометов, гранатометов и стрелкового оружия были зафиксированы в районе Крымского и Желтого.

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Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ВСУ ДНР ЛНР ОРДЛО Донбасс
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