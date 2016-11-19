Террористы обстреляли Широкино из танка и 152-мм артиллерии

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

С начала суток в зоне АТО зафиксировано 18 обстрелов.

На мариупольском направлении в субботу было неспокойно vk.com/strelkov_info

В субботу, 19 ноября, боевики российско-террористических формирований 18 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения

Большинство провокаций было зафиксировано на мариупольском направлении, где оккупанты задействовали бронетехнику и ствольную артиллерию, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, по Красногоровке, Павлополю и Талаковке террористы вели огонь из минометов, а по Широкино – еще и из танковых орудий и 152-мм артиллерии.

Авдевку и Луганское на донецком направлении боевики обстреливали из минометов, а Орехово и Крымское на Луганщине – из гранатометов.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.