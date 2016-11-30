Террористы обстреляли Широкино из минометов, танков и ствольной артиллерии

Мариупольское направление остается самым горячим участком в зоне АТО.

Оккупанты задействовали артиллерию и бронетехнику на мариупольском направлении vk.com/strelkov_info

В среду, 30 ноября, боевики российско-террористических формирований 17 раз нарушили режим тишины в зоне проведения антитеррористической операции. 16 обстрелов зафиксировано, один – на луганском направлениях, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По Широкино оккупанты били из орудий самоходных артиллерийских установок калибра 122 миллиметра, 120-мм и 82-мм минометов, танков и стрелкового оружия.

Славное и Красногоровка подверглись минометным обстрелам. По Гнутово, Красногоровке, Марьинке, Талаковке, Павлополю и Новогригоровке террористы вели огонь из гранатометов, орудий БМП и стрелкового оружия.

В районе Станицы Луганской были зафиксированы вооруженные провокации с применением гранатометов.

На саммите лидеров стран "Нормандской четверки" 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, должно быть и Дебальцево Донецкой области.

Однако министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на переговорах в Минске 29 ноября не достигли прогресса в согласовании "дорожной карты" из-за отказа главы МИД РФ Сергея Лаврова обсуждать размещении вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".