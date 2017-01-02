Террористы обстреляли Широкино из минометов

С начала суток боевики 21 раз обстреляли украинские позиции.

Боевики игнорируют режим тишины в зоне АТО Пресс-центр АТО/Facebook

В понедельник, 2 января, боевики российско-террористических формирований 21 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения. На мариупольском направлении террористы применили запрещенные Минскими договоренностями минометы, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Из 120-мм минометов и орудий БМП оккупанты били по Широкино. Из минометов калибра 82 миллиметра террористы обстреливали Широкино и Водяное. Кроме того, Широкино, Павлополь, Гнутово и Лебединское подверглось обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия. В районе Гнутово была зафиксирована снайперская активность противника. Гнутово боевики обстреляли из противотанковых ракетных комплексов.

Из гранатометов и стрелкового оружия террористы открывали огонь по украинским позициям в районе Новозвановки и Лобачево на донецком направлении, а также по Пивничному, Авдеевке и Зайцево на Луганщине.

Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".