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Террористы обстреляли Широкино из минометов

15 ноября в 20:17

В зоне АТО зафиксировано 24 вооруженных провокации.

Широкино_ минометная мина снаряд
На мариупольском направлении во вторник было неспокойно
Пресс-центр АТО/Facebook
Во вторник, 15 ноября, боевики российско-террористических формирований 24 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции. Большинство обстрелов было зафиксировано на  мариупольском направлении, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По Широкино, Талаковке, Славному, Водяному, Красногоровке, Лебединскому оккупанты били из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Павлополя была замечена снайперская активность противника.

Новзвановку на Луганщине террористы обстреливали из минометов, а Луганское и Авдеевку на донецком направлении – из крупнокалиберных пулеметов.

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Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ВСУ ДНР ЛНР ОРДЛО Донбасс
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