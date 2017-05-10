Террористы обстреляли Широкино из "Градов"

На донецком направлении оккупанты задействовали минометы и бронетехнику.
В случае возникновения опасности жизни и здоровью украинских военнослужащих, командиры отдавали приказ открыть ответный огонь, сообщает пресс-центр штаба АТО.
Позиции украинских морпехов в районе Широкино террористы накрыли огнем из переносных реактивных систем "Град-П". Гнутово и Павлополь оккупанты обстреливали из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Новоселовка Вторая подверглась обстрелам из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Зайцево на донецком направлении противник накрыл огнем из 82-мм минометов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. По Новгородскому оккупанты били из БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По Троицкому террористы открывали огонь из БМП, а по Пескам – из противотанкового гранатомета.
На луганском направлении противник применил гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие во время обстрелов Валуйского. По Крымскому террористы били из автоматических гранатометов.
Напомним, накануне боевики из стрелкового оружия, гранатометов различных систем и минометов калибров 120 мм и 82 мм обстреляли позиции одной из механизированных бригад ВСУ. В результате вражеского обстрела один украинский военный погиб.
12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".ZN.UA