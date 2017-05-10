Террористы обстреляли Широкино из "Градов"

На донецком направлении оккупанты задействовали минометы и бронетехнику.

Боевики применили "Град-П" на приморском направлении Воронежский городской портал

В среду, 10 мая, боевики российско-террористических формирований 15 разв зоне проведения антитеррористической операции. В течение дня террористы активно применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы.

В случае возникновения опасности жизни и здоровью украинских военнослужащих, командиры отдавали приказ открыть ответный огонь, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Позиции украинских морпехов в районе Широкино террористы накрыли огнем из переносных реактивных систем "Град-П". Гнутово и Павлополь оккупанты обстреливали из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Новоселовка Вторая подверглась обстрелам из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Зайцево на донецком направлении противник накрыл огнем из 82-мм минометов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. По Новгородскому оккупанты били из БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По Троицкому террористы открывали огонь из БМП, а по Пескам – из противотанкового гранатомета.

На луганском направлении противник применил гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие во время обстрелов Валуйского. По Крымскому террористы били из автоматических гранатометов.

Напомним, накануне боевики из стрелкового оружия, гранатометов различных систем и минометов калибров 120 мм и 82 мм обстреляли позиции одной из механизированных бригад ВСУ. В результате вражеского обстрела один украинский военный погиб.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".