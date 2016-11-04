Террористы обстреляли Широкино из 152-мм артиллерии

Наиболее напряженная обстановка сохраняется на мариупольском направлении.
14 вооруженных провокаций было зафиксировано на мариупольском направлении. По Широкино оккупанты били из ствольной артиллерии калибра 152 миллиметра, а по Гнутово – из 120-мм минометов. В районе Марьинки, Красногоровки и Новотроицкого оккупанты применили гранатометы и пулеметы, а под Павлополем – стрелковое оружие.
На донецком направлении противник четыре раза нарушил режим тишины, обстреливая Каменку, Верхнеторецкое и Авдеевку из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
Две вооруженных провокации было зафиксировано на Луганщине. В районе Троицкого боевики задействовали 82-мм минометы, пулеметы и гранатометы, а по позициям ВСУ под Новоалександровкой террористы вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.
Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.ZN.UA