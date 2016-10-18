Террористы обстреляли Широкино и Водяное из гаубиц и САУ

С начала суток на мариупольском направлении зафиксировано 30 обстрелов.

Террористы применили артиллерию и бронетехнику на мариупольском направлении mil.gov.ua

Во вторник, 18 октября, боевики российско-террористичесих формирований 35 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения

На мариупольском направлении было зафиксировано 30 вооруженных провокаций, в том числе, с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов и ствольной артиллерии.

По Широкино и Водяному оккупанты били из 122-мм орудий самоходных артиллерийских установок, а также гаубиц калибра 152 миллиметра. Лебединское попало под обстрел 122-мм артиллерии. По позициям ВСУ в районе Талаковки и Красногоровки противник открывал огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, орудий БМП и стрелкового оружия.

Новозвановку и Крымское на Луганщине террористы обстреливали 120-мм минометов, а также гранатометов и стрелкового оружия.

На донецком направлении был зафиксирован один обстрел Авдеевки из различных видов стрелкового оружия.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.