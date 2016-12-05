Террористы обстреляли Широкино и Красногоровку из минометов и БМП

Боевики сосредоточили обстрелы на мариупольском направлении.

Боевики применили минометы и бронетехнику на мариупольском направлении VK/Фёдор Болдырев

В понедельник, 5 декабря, боевики российско-террористических формирований девять раз нарушили режим тишины в зоне проведения. Семь обстрелов было зафиксировано на мариупольском и два – на донецом направлениях, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По Широкино, Красногоровке и Водяному оккупанты били из 120 и 82-мм минометов, а также из орудий БМП.

Луганское противник обстреливал из минометов, а Опытное – из крупнокалиберных пулеметов.

На саммите лидеров стран "Нормандской четверки" 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, должно быть и Дебальцево Донецкой области.

Однако министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России на переговорах в Минске 29 ноября не достигли прогресса в согласовании "дорожной карты" из-за отказа главы МИД РФ Сергея Лаврова обсуждать размещении вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.

Подробнее об основных проблемных вопросах деоккупации Крыма и ОРДЛО читайте в статье Константина Батозского "Деоккупация: начало" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".