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Террористы обстреляли позиции ВСУ из минометов и зенитных установок

28 апреля в 19:31

Два украинских военнослужащих погибли, пять – получили ранения.

Широкино_ минометная мина снаряд
В штабе сообщили об очередном обострении в зоне АТО
Пресс-центр АТО/Facebook
В пятницу, 28 апреля, боевики российско-террористических формирований 31 раз нарушили режим тишины в зоне проведения антитеррористической операции. В течение дня оккупанты активно применяли минометы, а также зенитные установки. В результате вражеских обстрелов погибли два украинских военнослужащих, пять бойцов получили ранения, передает пресс-центр штаба АТО.

В случае угрозы жизни или здоровью личного состава украинские командиры отдавали приказы открывать ответный огонь.

На приморском направлении террористы задействовали 82-мм минометы, зенитные установки ЗУ-23-2 и гранатометы во время обстрелов Красногоровки. По Павлополю и Водяному оккупанты били из БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Широкино противник обстреливал из БМП и БТР. По Гнутово боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Авдеевка на донецком направлении подверглась обстрелам из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. Луганское террористы накрыли вогнем из 82-мм и 120-мм минометов. По Зайцево наносились удары из противотанковых гранатометов, здесь же были замечены снайперы противника.

По Нижнему на Луганщине противник открывал огонь из минометов калибра 120 миллиметров, а Новотошковку обстреливал из 82-мм минометов, По позициям ВСУ в районе Крымского террористы вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а под Попасной задействовали крупнокалиберные пулеметы.

Смотрите фото: Штаб АТО опубликовал фотографии последствий обстрела Красногоровки

Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ВСУ ОРДЛО Донбасс
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