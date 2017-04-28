Террористы обстреляли позиции ВСУ из минометов и зенитных установок

Два украинских военнослужащих погибли, пять – получили ранения.
В случае угрозы жизни или здоровью личного состава украинские командиры отдавали приказы открывать ответный огонь.
На приморском направлении террористы задействовали 82-мм минометы, зенитные установки ЗУ-23-2 и гранатометы во время обстрелов Красногоровки. По Павлополю и Водяному оккупанты били из БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Широкино противник обстреливал из БМП и БТР. По Гнутово боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Авдеевка на донецком направлении подверглась обстрелам из минометов калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. Луганское террористы накрыли вогнем из 82-мм и 120-мм минометов. По Зайцево наносились удары из противотанковых гранатометов, здесь же были замечены снайперы противника.
По Нижнему на Луганщине противник открывал огонь из минометов калибра 120 миллиметров, а Новотошковку обстреливал из 82-мм минометов, По позициям ВСУ в районе Крымского террористы вели огонь из автоматических станковых гранатометов, а под Попасной задействовали крупнокалиберные пулеметы.
Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.
С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.ZN.UA