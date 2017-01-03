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Террористы обстреляли позиции украинских бойцов из минометов и противотанковых ракетных комплексов

3 января в 07:47

Боевики вели огонь по всем направлениям в зоне АТО.

АТО мина
В зоне АТО за сутки зафиксировано 32 обстрела
Пресс-центр АТО/Facebook
За минувшие сутки в зоне АТО террористы вели огонь по всем направлениям дислокации украинских бойцов, сообщает пресс-центр штаба Антитеррористической операции утром во вторник, 3 января. Зафиксировано 32 обстрела.

Так, на боевики из 120-мм минометов и вооружения БМП обстреляли Широкино, из 82-мм минометов – Широкино и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия террористы стреляли по Павлополю, Широкино, Марьинке, Гнутово и Лебединскому; по Гнутово также вел огонь снайпер, стреляли также из противотанковых комплексов.

На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия огонь велся по Новозвановке, Лобачово, и Станице Луганской. На донецком направлении среляли по Луганскому, Северному, Авдеевке, Троицкому и Зайцево. 

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Напомним, 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО террористы обстрел оружие
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