Террористы обстреляли Попасную из минометов - повреждены жилые дома

Под обстрел попали три улицы города.

В Луганской области боевики обстреляли из минометов Попасную, повредив несколько домов мирных жителей, сообщила спикер ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

Как указала Погукай в Facebook, под обстрел попали три улицы города. На месте работают следственно-оперативные группы ГУ НП в луганской области и местного отделения полиции.

"Вследствие обстрела повреждены окна в доме на улице Грушевского. На улице Первомайской вследствие разрыва мины повреждены окна дома, хозяйственное здание, автомобиль и линия электропередачи. Также повреждены окна в доме технической конторы станции Попасная Донецкой железной дороги на улице Ватутина", - написала она.

Информация о пострадавших из числа мирных жителей в полицию пока не поступала.

Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.