Террористы обстреляли Попасную и Станицу Луганскую из гранатометов

Вооруженные провокации зафиксированы на всех направлениях в зоне АТО.

Боевики игнорируют Минск и решение о разведении сил и средств Госпогранслужба Украины

С полуночи до 18:00 четверга, 6 октября, боевики российско-террористических формирований 12 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения. Вооруженные провокации были зафиксированы на всех направлениях вдоль линии разграничения, в том числе, в районе населенных пунктов, которые должны быть включены в демилитаризованную в зону после разведения сил, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Шесть обстрелов было зафиксировано на мариупольском направлении. По Марьинке и Широкино оккупанты били из гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Павлополя была замечена снайперская активность противника.

По украинским позициям в районе Станицы Луганской, Попасной, Новоалександровки и Новозвановки террористы вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

На донецком направлении под огнем оказалась Авдеевка, которую наемники дважды обстреливали из грантатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках разведения сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.