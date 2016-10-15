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Террористы обстреляли Новозвановку из 152-мм артиллерии

15 октября в 19:13

Наиболее интенсивные обстрелы зафиксированы на лугнанском направлении.

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Оккупанты возобновили обстрелы из ствольной артиллерии на Луганщине
vk.com/Федор Болдырев
В субботу, 15 октября, боевики российско-терористических формирований совершили 23 вооруженных провокации в зоне проведения антитеррористической операции. Наиболее напряженная обстановка сохраняется на мариупольском и луганском направлениях, где зафиксированы обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями вооружений, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганщине оккупанты 12 раз нарушили режим тишины. По украинским позициям в районе Новозвановки террористы били из ствольной артиллерии калибра 122 и 152 миллиметра, по Новоалександровке – из 120-мм и 82-мм минометов, а по Попасной – из минометов калибра 82 миллиметра и стрелкового оружия.

Восемь вооруженных провокаций было зафиксировано на мариупольском направлении. Позиции ВСУ в районе Марьинки, Широкино и Красногоровки подверглись обстрелам из 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По опорным пунктам сил АТО под Троицким, Авдеевкой и Новгородским на донецком направлении боевики вели огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

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Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Обязательным условием для начала разведения сил является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения о разведении сторон в Донбассе. Противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ВСУ ДНР ЛНР ОРДЛО Донбасс
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