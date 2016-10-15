Террористы обстреляли Новозвановку из 152-мм артиллерии

Наиболее интенсивные обстрелы зафиксированы на лугнанском направлении.
На Луганщине оккупанты 12 раз нарушили режим тишины. По украинским позициям в районе Новозвановки террористы били из ствольной артиллерии калибра 122 и 152 миллиметра, по Новоалександровке – из 120-мм и 82-мм минометов, а по Попасной – из минометов калибра 82 миллиметра и стрелкового оружия.
Восемь вооруженных провокаций было зафиксировано на мариупольском направлении. Позиции ВСУ в районе Марьинки, Широкино и Красногоровки подверглись обстрелам из 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По опорным пунктам сил АТО под Троицким, Авдеевкой и Новгородским на донецком направлении боевики вели огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.
Обязательным условием для начала разведения сил является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения о разведении сторон в Донбассе. Противник использует перемирие для подготовки к ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.ZN.UA