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Террористы обстреляли Марьинку из танков и минометов

21 апреля в 19:11

Один украинский военнослужащий ранен.

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Боевики активно применяют минометы и задействовали бронетехнику в Донецкой области
vk.com/strelkov_info
В пятницу, 21 апреля, боевики российско-террористических формирований 21 раз нарушили объявленный с 1 апреля режим прекращения огня в зоне проведения антитеррористической операции. В течение суток террористы активно применяли минометы, а также задействовали бронетехнику. Один украинский военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Новотроицкое на приморском направлении оккупанты накрыли огнем из 120-мм минометов, а по Марьинке били из танков, автоматических станковых гранатометов (АГС) и крупнокалиберных пулеметов.  Водяное и Лебединское оказались под огнем из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По Гнутово террористы открывали огонь из АГС. В районе Широкино были зафиксированы провокации с применением стрелкового оружия, а под Марьинкой и Лебединским – снайперская активность противника.

По Троицкому на донецком направлении террористы открывали огонь из минометов калибра 120 миллиметров, АГС и крупнокалиберных пулеметов. Пески противник обстреливал из БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По Зайцево наносились удары из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, по Авдеевки террористы били из противотанковых гранатометов.

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Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.

По материалам: ZN.UA
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Тэги АТО ВСУ ОРДЛО Донбасс
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