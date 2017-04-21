Террористы обстреляли Марьинку из танков и минометов

Один украинский военнослужащий ранен.
Новотроицкое на приморском направлении оккупанты накрыли огнем из 120-мм минометов, а по Марьинке били из танков, автоматических станковых гранатометов (АГС) и крупнокалиберных пулеметов. Водяное и Лебединское оказались под огнем из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По Гнутово террористы открывали огонь из АГС. В районе Широкино были зафиксированы провокации с применением стрелкового оружия, а под Марьинкой и Лебединским – снайперская активность противника.
По Троицкому на донецком направлении террористы открывали огонь из минометов калибра 120 миллиметров, АГС и крупнокалиберных пулеметов. Пески противник обстреливал из БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По Зайцево наносились удары из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, по Авдеевки террористы били из противотанковых гранатометов.
Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.
С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.ZN.UA