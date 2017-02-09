Террористы обстреляли Луганское и Авдеевку из танков

Несмотря на применение боевиками тяжелого вооружения, потерь в рядах ВСУ за сутки нет.
На Донецком направлении боевики обстреливали Луганское из артиллерии калибра 152 мм. Невельское, Верхнеторецкое, Каменку, Авдеевку, Опытное, Пески, Троицкое, Луганское, Мироновское и Зайцево – обстреливали из минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По Луганскому и Авдеевке также вели огонь танки.
На Луганском направлении боевики использовали артиллерию калибра 122 и 152 мм для обстрелов Новотошковского и Крымского. Из минометов обстреливали Малиновое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Катериновку, Попасную, Крымское, Новозвановку, Желтое и Новоалександровку. Новозвановку также обстреливали из БТР и БМП.
На Мариупольском направлении террористы обстреляли из артиллерии калибра 122 и 152 мм Марьинку, Лебединское и Широкино. Из минометов – Широкино и Гнутово, а из стрелкового оружия и гранатометов – Лебединское, Водяное, Павлополь, а также Широкино и Гнутово.
Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.
Из-за обстрелов российских сил было нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. В понедельник, 6 февраля, восстановлено водо-, тепло- и электроснабжение Авдеевки, заработали общеобразовательные школы и детские сады.
Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA