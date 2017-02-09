Террористы обстреляли Луганское и Авдеевку из танков

Несмотря на применение боевиками тяжелого вооружения, потерь в рядах ВСУ за сутки нет.

Оккупационные войска активно применяют против сил АТО запрещенное вооружение Максим Авдеев/meduza.io

За минувшие сутки, 8 февраля, российско-террористические войска осуществили 82 обстрела позицийна Востоке Украины. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

На Донецком направлении боевики обстреливали Луганское из артиллерии калибра 152 мм. Невельское, Верхнеторецкое, Каменку, Авдеевку, Опытное, Пески, Троицкое, Луганское, Мироновское и Зайцево – обстреливали из минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По Луганскому и Авдеевке также вели огонь танки.

На Луганском направлении боевики использовали артиллерию калибра 122 и 152 мм для обстрелов Новотошковского и Крымского. Из минометов обстреливали Малиновое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Катериновку, Попасную, Крымское, Новозвановку, Желтое и Новоалександровку. Новозвановку также обстреливали из БТР и БМП.

На Мариупольском направлении террористы обстреляли из артиллерии калибра 122 и 152 мм Марьинку, Лебединское и Широкино. Из минометов – Широкино и Гнутово, а из стрелкового оружия и гранатометов – Лебединское, Водяное, Павлополь, а также Широкино и Гнутово.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российских сил было нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. В понедельник, 6 февраля, восстановлено водо-, тепло- и электроснабжение Авдеевки, заработали общеобразовательные школы и детские сады.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".