Террористы обстреляли Красногоровку из танков и "Градов"

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По Авдеевке оккупанты били из 120-мм минометов.

Самой горячим участком в зоне АТО стало мариупольское направлении Facebook/Gennadiy Dubovoy

В пятницу, 10 февраля, боевики российско-террористических формирований 34 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Позиции Вооруженных сил Украины в районе Красногоровки на мариупольском направлении террористы обстреливали из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", танков, минометов. По Широкино, Гнутово, Водяново и Павлополю противник вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По Авдеевке на донецком направлении оккупанты били из 120-мм минометов, а по Новгородскому, Невельскому, Луганскому и Зайцево – из гранатометов и стрелкового оружия. Под Авдеевкой был замечен снайпер противника.

Крымское на Луганщине подверглось обстрелам из минометов калибра 120 миллиметров. По Новозвановке террористы открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась 29 января, когда боевики начали массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российских террористов было нарушено тепло- и энергоснабжение города, а в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. В понедельник, 6 февраля, восстановлено водо-, тепло- и электроснабжение Авдеевки, заработали общеобразовательные школы и детские сады.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".