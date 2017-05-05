Террористы обстреляли городскую больницу Красногоровки и ранили местную жительницу

Женщину 1960 года рождения госпитализировали в больницу.
По данным главы Нацполиции Донетчины, в больнице повреждены окна, также поврежден нежилой частный дом на улице Грушевского.
Во время обстрела получила осколочное ранение местная жительница 1960 года рождения. Ее госпитализировали в больницу .
"Именно в то время, когда в прифронтовых школах Марьинки и Красногоровки дети чтят память ветеранов войны, подонки реализатора курятины обстреливают мирных жителей. Именно так вели себя фашистские оккупанты в годы Второй мировой войны", - подчеркнул Вячеслав Аброськин.
Напомним, накануне боевики 24 раза обстреляли бойцов Вооруженных сил Украины. В течение суток боевики активно применяли минометы, а на луганском направлении задействовали ствольную артиллерию.
12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям о полном прекращении огня накануне пасахальных праздников. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".ZN.UA