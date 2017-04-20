Террористы обстреляли Авдеевку из танков и минометов

ВСУ понесли потери убитыми и раненными.

Боевики игнорируют Минск Пресс-центр АТО/Facebook

Боевики российско-террористических формирований повысили интенсивностьВооруженных сил Украины из тяжелых вооружений, которые, согласно Минским договоренностям, должны быть отведены от линии разграничения.

По состоянию на вечер четверга, 20 апреля, оккупанты выпустили по опорным пунктам ВСУ в районе Авдеевки 16 танковых снарядов калибра 125 миллиметров, 46 минометных мин калибра 82 миллиметра, а также вели интенсивный огонь из гранатометов, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Кроме того, по украинским позициям в районе Марьинки, Катериновки, Павлополя, Верхнеторецкого, Луганского и Красногоровки Донецкой области боевики выпустили три танковых снаряда, 57 82-мм мин, а также открывали огонь из гранатометов, орудий БМП и зенитной установки ЗУ-23-2.

Под Водяным и Лебединским были замечены снайперы противника.

В результате вражеских обстрелов силы АТО понесли потери убитыми и раненными.

Ранее в штабе АТО сообщили о гибели двух украинских военнослужащих под Авдеевкой.

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Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.