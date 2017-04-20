Террористы обстреляли Авдеевку из танков и минометов

ВСУ понесли потери убитыми и раненными.
По состоянию на вечер четверга, 20 апреля, оккупанты выпустили по опорным пунктам ВСУ в районе Авдеевки 16 танковых снарядов калибра 125 миллиметров, 46 минометных мин калибра 82 миллиметра, а также вели интенсивный огонь из гранатометов, сообщает пресс-центр штаба АТО.
Кроме того, по украинским позициям в районе Марьинки, Катериновки, Павлополя, Верхнеторецкого, Луганского и Красногоровки Донецкой области боевики выпустили три танковых снаряда, 57 82-мм мин, а также открывали огонь из гранатометов, орудий БМП и зенитной установки ЗУ-23-2.
Под Водяным и Лебединским были замечены снайперы противника.
В результате вражеских обстрелов силы АТО понесли потери убитыми и раненными.
Ранее в штабе АТО сообщили о гибели двух украинских военнослужащих под Авдеевкой.
Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.
С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.ZN.UA