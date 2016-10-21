Террористы обстреляли Авдеевку из танка, а Водяное – из 122-мм артиллерии

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Наиболее напряженная обстановка сохраняется на мариупольском направлении.

Оккупанты продолжают игнорировать Минские договоренности vk.com/strelkov_info

В пятницу, 21 октября, боевики российско-террористических формирований 16 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения. Семь вооруженных провокаций было зафиксировано на мариупольском, четыре – на донецком и пять – на луганском направлениях, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По опорным пунктам ВСУ в районе Водяного террористы били из орудий самоходных артиллерийских установок калибра 122 миллиметра. Красногоровку, Широкино, Авдеевку, Станицу Луганскую и Попасную боевики обстреливали из минометов, гаранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, в районе Авдеевки оккупанты задействовали танк.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместнойразработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.