Террористы обстреляли Авдеевку из танка, а Широкино – из БМП

Один украинский военнослужащий получил ранения.

На приморском направлении боевики задействовали "Град-П" Воронежский городской портал

В среду, 3 мая, боевики российско-террористических формирований 19 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения антитеррористической информации. В результате вражеских обстрелов, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Наиболее сложная обстановка сохраняется на донецком направлении. Позиции Вооруженных сил Украины под Авдеевкой противник обстреливал из танка, минометов калибра 82 миллиметра, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По Троицкому оккупанты били из 82-мм минометов и автоматических гранатометов. В районе Песков были замечены снайперы противника.

Гнутово на приморском направлении оказалось под огнем из 120-мм минометов. В районе Павлополя боевики задействовали 82-мм минометы, пулеметы и стрелковое оружие. По Широкино оккупанты били из реактивной установки "Град-П" и БМП. Водяное подверглось обстрелам из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Водяного и Новотроицкого была зафиксирована снайперская активность противника.

На Луганском направлении противник открывал огонь из гранатометов по Новоалександровке, Крымскому и Троицкому.

Напомним, 29 марта, Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала введение в зоне АТО с 1 апреля режима полного прекращения огня, а также разведение сил и средств от Станицы Луганской.

С момента объявления режима тишины в зоне АТО боевики ежедневно его нарушают, в том числе, активно применяя запрещенные Минскими договоренностями виды вооружений.