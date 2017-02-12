Террористы обстреляли Авдеевку из минометов и БМП

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Запрещенные Минскими договоренностями минометы противник применил на донецком и мариупольском направлениях.

На мариупольском направлении в воскресенье было неспокойно VK/Фёдор Болдырев

В воскресенье, 12 февраля, боевики российско-террористических организаций 33 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Павлополь и Красногоровку на донецком направлении террористы обстреливали из 82-мм минометов, а Новотроицкое, Лебединское, Водяное, Широкино и Павлополь – из гранатометов. В районе Новогригоровки противник задействовал БМП, а под Новотроицким был замечен снайпер боевиков.

Верхнеторецкое и Авдеевка на донецком направлении подверглись минометным обстрелам. По Новоселовке Второй, Каменке и Луганскому оккупанты били из гранатометов и стрелкового оружия, а по Авдеевке – из орудий БМП. В районе Троицкого, Новоселовки Второй и Каменки была зафиксирована снайперская активность противника.

Новоалександровку на Луганщине наемники обстреляли из гранатометов.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась 29 января, когда боевики начали массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО привели к серьезным разрушениям и жертвам.

Из-за обстрелов российских террористов было нарушено тепло- и энергоснабжение города, а в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. В понедельник, 6 февраля, восстановлено водо-, тепло- и электроснабжение Авдеевки, заработали общеобразовательные школы и детские сады.

Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".