Террористы обстреляли Авдеевку из минометов, а Луганское – из БМП

Наиболее напряженная обстановка сохраняется на мариупольском направлении.

Террористы продолжают игнорировать Минские договоренности Пресс-центр АТО/Facebook

В четверг, 3 ноября, боевики российско-террористических формирований 24 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения. 15 вооруженных провокаций было зафиксировано на мариупольском, пять – на луганском и четыре – на донецом направлениях, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В районе Талаковки и Широкино на мариупольском направлении были зафиксированные провокации с применением стрелкового оружия. В районе Лебединского оккупанты применили БМП, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. Павловоль, Богдановка и Водяное подверглись обстрелу из 82-мм минометов.

Авдеевку на донецком направлении террористы одновременно обстреливали из минометов калибра 82 и 120 миллиметров, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Луганского противник применил БМП.

По Новоалександровке и Трехизбенке на Луганщине оккупанты били из гранатометов, а по Сизому – из стрелкового оружия.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.