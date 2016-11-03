Террористы обстреляли Авдеевку из минометов, а Луганское – из БМП

Наиболее напряженная обстановка сохраняется на мариупольском направлении.
В районе Талаковки и Широкино на мариупольском направлении были зафиксированные провокации с применением стрелкового оружия. В районе Лебединского оккупанты применили БМП, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. Павловоль, Богдановка и Водяное подверглись обстрелу из 82-мм минометов.
Авдеевку на донецком направлении террористы одновременно обстреливали из минометов калибра 82 и 120 миллиметров, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В районе Луганского противник применил БМП.
По Новоалександровке и Трехизбенке на Луганщине оккупанты били из гранатометов, а по Сизому – из стрелкового оружия.
Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на четырех участках вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.ZN.UA