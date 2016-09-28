Террористы обстреляли Авдеевку из минометов

На донецком направлении оккупанты примениили зенитную установку и БМП.

Боевики продолжают игнорировать Минские договоренности mil.gov.ua

В среду, 28 сентября, боевики российско-террористических формирований 14 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения. Вооруженные провокации были зафиксированы на всех направлениях вдоль линии разграничения, но бойцы ВСУ на них не реагировали и ответный огонь не открывали, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По украинским позициям в районе Марьинки, Талаковки, Старогнатовки, Широкино, Водяного, Авдеевки и Верхнеторецкого оккупанты открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, Авдеевку террористы обстреляли из 82-мм минометов, а в районе Новгородского – задействовали зенитную установку и боевую машину пехоты.

Под Марьинкой и Широкино активизировались снайперы противника.

В районе Новозвановки и Новоалександровки были зафиксированы провокации с применением стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами (Станица Луганская, а также Золотое и Петровское в Донецкой области). В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его имплементации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.

Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины". За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.