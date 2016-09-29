Террористы обстреляли Авдеевку из гранатометов

С начала суток в зоне АТО зафиксировано 11 вооруженных провокаций боевиков.

Боевики продолжают игнорировать режим тишины в Донбассе Facebook/Gennadiy Dubovoy

В четверг, 29 сентября, боевики российско-террористических формирований 11 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На донецком направлении оккупанты открывали огонь по украинским позициям в Авдеевке и Верхнеторецком из гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Широкино на мариупольском направлении были зафиксированы вооруженные провокации с применением стрелкового оружия.

По позициям ВСУ под Новоалександровкой и Попасной на Луганщине оккупанты били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами (Станица Луганская, а также Золотое и Петровское в Донецкой области). В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его имплементации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.

Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины". За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.