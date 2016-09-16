Террористы обстреляли Авдеевку и Торецкое из гранатометов

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В течение дня боевики не применяли тяжелого вооружения.

В пятницу в зоне АТО зафиксировано 14 вооруженных провокаций боевиков mil.gov.ua

В пятницу, 16 сентября, боевики российско-террористических формирований совершили 14 вооруженных провокаций в зоне проведения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По шахте Бутовка, Авдеевке и Торецкому на донецком направлении оккупанты вели огонь из гранатометов, в районе Авдеевки и Зайцево были зафиксированы вооруженные провокации с применением стрелкового оружия.

Оккупанты также отрывали огонь из стрелкового оружия по украинским позициям в районе Марьинки, Новотроицкого, Широкино и Талаковки на мариупольском, и Новоалександровки на луганском направлениях.

Напомним, в четверг, 15 сентября, министры иностранных дел Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эро вместе с главой МИД Украины Павлом Климкиным посетили Славянск и Краматорск Донецкой области. Выступая на брифинге в Киеве 14 сентября, Штайнмайер сообщил о полученном им от Кремля обещании о прекращении огня боевиками ОРДЛО с полуночи 15 сентября.

Ранее украинская сторона СЦКК заявила о грубом нарушении боевиками режима прекращения огня.