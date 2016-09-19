Террористы обстреляли Авдеевку и Широкино из гранатометов

Вооруженные провокации были зафиксированы на всех направлениях вдоль линии разграничения.

Боевики игнорируют режим прекращения огня Пресс-центр АТО/Facebook

В понедельник, 19 сентября, в зоне проведениябыло зафиксировано 10 случаев нарушения режима прекращения огня боевиками российско-террористических группировок. Террористы открывали огонь по украинским позициям на всех направлениях вдоль линии разраничения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали Авдеевку и Верхнеторецкое на донецком, а также Марьинку, Широкино и Павлополь на мариупольском направлениях.

В районе Новоалександровки на Луганщине были зафиксированы вооруженные провокации с примененим стрелкового оружия.

Украинские подразделения на провокации не реагировали и ответный огонь не открывали.

Ранее сообщалось, что силы российского спецназа в Донбассе получили задание провоцировать украинские силы АТО на нарушение режима перемирия.

Напомним, в четверг, 15 сентября, министры иностранных дел Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эро вместе с главой МИД Украины Павлом Климкиным посетили Славянск и Краматорск Донецкой области. Выступая на брифинге в Киеве 14 сентября, Штайнмайер сообщил о полученном им от Кремля обещании о прекращении огня боевиками ОРДЛО с полуночи 15 сентября.